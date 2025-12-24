Truk Fuso Overload Hantam Rumah Warga di Ungasan Bali, 2 Buruh Pasir Tewas

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Kecelakaan maut terjadi di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, sehari menjelang Hari Raya Natal, Rabu (24/12) dini hari.

Truk fuso bermuatan berlebih (overload) hilang kendali dan menghantam sebuah rumah di Jalan Pura Pengulapan, Banjar Giri, Ungasan, Kuta Selatan, pukul 04.40 WITA.

Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang penghuni bedeng berinisial J dan S, sama-sama berusia 44 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian.

“Dugaan sementara truk fuso mengalami rem blong dan menabrak bedeng, menyebabkan dua korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Rabu (24/12).

Kejadian tragis ini bermula ketika truk fuso B 94 83 TN yang dikemudikan HFA, 23, asal Jember, Jawa Timur, bergerak dari arah Pura Demak, Denpasar, menuju kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Ungasan.

Truk fuso yang dikendarai HFA berencana mengantar muatan towing tanam (rakitan).

Setiba di lokasi kejadian yang merupakan jalanan menurun dari arah timur ke barat, pengemudi HFA mencoba memindahkan persneling dari gigi tiga ke gigi dua.

Namun, nahas diduga karena beban angkutan yang melebihi kapasitas, fungsi rem tidak bekerja secara maksimal.