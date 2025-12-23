Truk Bermuatan Semen Gagal Menanjak, Terguling di Goa Gong Jimbaran, Ngeri

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Sebuah truk bermuatan semen MU mengalami kecelakaan tunggal akibat gagal menanjak di kawasan tanjakan Pura Goa Gong, Jalan Goa Gong, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (23/12) pukul 14.30 WITA.

Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah satu unit truk Isuzu ELF DK 8616 HI milik PT. Jaya Abadi Family, yang dikemudikan Slamet Riyadi, 44, warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Akibat kejadian tersebut, truk terguling dan muatan berupa semen tumpah hingga menutup sebagian badan jalan.

Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terhambat.

Beruntung, dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka.

Berdasarkan keterangan pengemudi Slamet Riyadi, kejadian bermula ketika truk berangkat dari wilayah Tabanan dengan tujuan pengantaran ke daerah Uluwatu.

Karena tidak mengetahui kondisi medan jalan, pengemudi mengikuti petunjuk aplikasi Google Maps.

Apes, pada saat melintasi tanjakan Goa Gong, kendaraan tidak mampu menanjak, kemudian mundur dan akhirnya terguling.