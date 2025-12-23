JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal BNNP Bali Bongkar Peredaran 2,8 Kg Ganja untuk Tahun Baru, 4 Tersangka Diciduk

BNNP Bali Bongkar Peredaran 2,8 Kg Ganja untuk Tahun Baru, 4 Tersangka Diciduk

Selasa, 23 Desember 2025 – 22:30 WIB
BNNP Bali Bongkar Peredaran 2,8 Kg Ganja untuk Tahun Baru, 4 Tersangka Diciduk - JPNN.com Bali
BB narkoba yang diamankan BNNP Bali dari tangan empat tersangka. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Bali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis ganja dan ekstasi di wilayah Denpasar yang melibatkan jaringan lintas provinsi.

Pengungkapan kasus narkotika jenis ganja diungkap BNN Kota Denpasar, Minggu (14/12) lalu di daerah Dangin Puri Klod Denpasar.

BNN Kota Denpasar kembali melakukan pengembangan di daerah Pemecutan Kelod, Denpasar, Rabu (17/12) lalu.

Baca Juga:

Menurut Kabid Pemberantasan BNNP Bali Kombes I Made Sinar Subawa, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi BNNP Sumatra Utara ada satu jaringan bermain lintas provinsi.

Berdasarkan informasi tersebut, Tim Pemberantasan BNNK Denpasar selanjutnya melakukan control delivery dan berhasil mengamankan tersangka, Minggu (14/12.

Dua tersangka yang diamankan berinisial BH, 19 dan AD, 29, yang sama-sama berasal dari Denpasar.

Baca Juga:

Dari hasil pengembangan, BNNP Bali mengamankan BC, 22 dan SD, 24, sama-sama asal Kalimantan Barat, Rabu (17/12) lalu.

“Ada empat tersangka yang kami amankan dalam kasus ini,” ujar Kombes Made Sinar Subawa, Selasa (23/12).

BNNP Bali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis ganja dan ekstasi di wilayah Denpasar yang melibatkan jaringan lintas provinsi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BNNP Bali ganja ekstasi narkoba BNNP Sumut BNNK Denpasar Pesta Tahun Baru tersangka

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU