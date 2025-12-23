Pendaki 16 Tahun Terjebak di Gunung Agung, Alami Hipotermia, Lemas & Kedinginan

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Seorang remaja putri asal Tabanan, Bali, dilaporkan mengalami hipotermia saat hendak turun seusai melakukan pendakian di Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Karangasem, Senin (22/12).

Korban atas nama Ni Komang Kartika, 16, terpaksa minta bantuan karena tak kuat melanjutkan perjalanan turun ke bawah.

Kejadian bermula ketika Ni Komang Kartika bersama tiga orang rekannya mulai melakukan pendakian Gunung Agung, sekitar pukul 11.00 WITA kemarin.

Pada saat turun, pada ketinggian 2.300 Mdpl target mengalami hipotermia dan tidak kuat melanjutkan perjalanan.

Korban mengeluh kedinginan dan lemas hingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan turun.

Senin malam kemarin mereka memutuskan untuk membuat tenda, sembari menunggu bantuan datang dari tim evakuasi.

“Kami menerima laporan teman korban yang meminta bantuan untuk evakuasi,” ujar Koordinator Lapangan Pos SAR Karangasem, Putu Bhayangkara, Selasa (23/12).

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) yang menerima informasi permintaan bantuan evakuasi, segera mempersiapkan peralatan serta personel.