JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tersangka Aksi Unjuk Rasa Agustus 2025 Bertambah, Polda Bali Buka Suara

Tersangka Aksi Unjuk Rasa Agustus 2025 Bertambah, Polda Bali Buka Suara

Senin, 22 Desember 2025 – 22:21 WIB
Tersangka Aksi Unjuk Rasa Agustus 2025 Bertambah, Polda Bali Buka Suara - JPNN.com Bali
Seorang pria dibawa oleh aparat Kepolisian Daerah Bali saat aksi demonstrasi di depan Mapolda Bali Denpasar, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bareskrim Polri kembali menetapkan satu orang lagi tersangka terkait aksi unjuk rasa pada 30 Agustus lalu di Denpasar, Bali.

Selain menetapkan tersangka baru, polisi juga telah memulangkan tiga orang lainnya yang sempat dibawa ke Jakarta.

Namun, siapa nama maupun inisial tersangka yang diamankan ke Jakarta dan siapa yang dipulangkan, belum diketahui.

Baca Juga:

Polda Bali memilih menutup rapat informasi tersebut.

“Satu tersangka dibawa ke Bareskrim terkait masalah demo anarkis Agustus lalu," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Kombes Ariasandy memastikan tiga orang yang dipulangkan seusai penyidikan di Bareskrim berstatus saksi, bukan tersangka.

Baca Juga:

Perwira menengah Polri ini enggan menjelaskan secara rinci terkait peran dan kronologi penangkapan terhadap para aktivis tersebut.

"Untuk tiga lainnya setelah diperiksa sebagai saksi kemudian dipulangkan ke Bali," ujar Kombes Ariasandy lagi.

Bareskrim Polri kembali menetapkan satu orang lagi tersangka terkait aksi unjuk rasa pada 30 Agustus lalu di Denpasar, Bali, sementara tiga lainnya dipulangkan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tersangka demonstrasi bareskrim Polri Bali Bareskrim Polri polda bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

  2. Bali United Pesta Gol, Bungkam PSBS Biak di Maguwoharjo, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Bali United Pesta Gol, Bungkam PSBS Biak di Maguwoharjo, Cek Klasemen

  3. Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali

    Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU