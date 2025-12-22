JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Brigjen Eko Sebut Area DWP Bali Bersih dari Narkoba, Waspada Jaringan Lintas Negara

Brigjen Eko Sebut Area DWP Bali Bersih dari Narkoba, Waspada Jaringan Lintas Negara

Senin, 22 Desember 2025 – 19:26 WIB
Brigjen Eko Sebut Area DWP Bali Bersih dari Narkoba, Waspada Jaringan Lintas Negara - JPNN.com Bali
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso memberikan keterangan kepada awak media, Senin (22/12). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika yang diduga akan diedarkan menjelang ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.

Dalam operasi yang berlangsung sejak 9 hingga 18 Desember 2025, Bareskrim Polri bersama Kanwil Bea dan Cukai Bali Nusra berhasil mengungkap enam sindikat narkoba.

Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat mengamankan 17 orang tersangka, dengan tujuh orang lainnya masih berstatus DPO.

Baca Juga:

Dari keenam sindikat tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika, di antaranya sabu, ekstasi, kokain, MDMA, ganja, ketamin, happy water, hingga happy five.

Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 31 kg sabu dan ratusan butir ekstasi, dengan estimasi nilai mencapai Rp60,5 miliar.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso saat konferensi pers, Senin (22/12) menegaskan bahwa penindakan dilakukan sebelum event DWP berlangsung.

Baca Juga:

“Penindakan tidak berada di dalam area pelaksanaan konser,” ujar Brirgjen Eko Hadi Santoso.

Menurutnya, penindakan ini dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan DWP dan tidak berada di dalam area saat event berlangsung.

Menurut Brigjen Eko Hadi Santoso, penindakan ini dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan DWP di Bali dan tidak berada di dalam area saat event berlangsung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Polri Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso Bali Djakarta Warehouse Project DWP 2025 narkoba sindikat narkoba Sindikat Narkoba Lintas Negara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

  2. Bali United Pesta Gol, Bungkam PSBS Biak di Maguwoharjo, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Bali United Pesta Gol, Bungkam PSBS Biak di Maguwoharjo, Cek Klasemen

  3. Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali

    Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU