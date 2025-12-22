Cewek Banyuwangi Jadi Korban Pelecehan di Bali, Pelaku Pura-pura Tanya Pop Mie

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Nasib apes menimpa seorang pegawai minimarket berinisial SM.

Perempuan 21 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur, ini mendatangi Polsek Kuta Selatan, Senin (22/12) siang.

Korban melapor ke polisi setelah mengalami dugaan tindak pidana pelecehan seksual di sebuah minimarket di Jalan Terompong, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, kemarin.

Gadis muda itu mengaku menjadi korban pelecehan seksual seorang pria berinisial PKSAP, 19.

Menurut korban SM, kejadian bermula saat terduga pelaku datang ke minimarket sebagai pelanggan dan menanyakan produk pop mie, Minggu (21/12) siang pukul 14.42 WITA.

Korban kemudian membantu mengambilkan barang tersebut.

Namun, secara tiba-tiba, terduga pelaku memeluk korban dari belakang dan memegangi tubuhnya.

Puas melakukan aksinya, terduga pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.