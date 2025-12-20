JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tim Jalak Nusa Ciduk DPO Penculikan Anak Asal OKU, Sembunyi di Lembongan

Tim Jalak Nusa Ciduk DPO Penculikan Anak Asal OKU, Sembunyi di Lembongan

Sabtu, 20 Desember 2025 – 06:26 WIB
Tim Jalak Nusa Ciduk DPO Penculikan Anak Asal OKU, Sembunyi di Lembongan - JPNN.com Bali
Jumat (19/12) pagi kemarin pukul 07.00 WITA, tim Jalak Nusa berhasil mengungkap kasus penculikan anak di bawah umur di perairan Lembongan, Nusa Penida, Klungkung yang melibatkan terduga pelaku KS. Foto: Instagram @polsek_nusa penida

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Tim Jalak Polsek Nusa Penida kembali menunjukkan kinerjanya setelah dibentuk awal pekan ini.

Jumat (19/12) pagi kemarin pukul 07.00 WITA, tim Jalak Nusa berhasil mengungkap kasus penculikan anak di bawah umur di perairan Lembongan, Nusa Penida, Klungkung.

Seorang terduga pelaku berinisial KS, 44, asal Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, ditangkap saat berencana berangkat ke Denpasar.

Baca Juga:

“Setelah berkoordinasi dengan Kapospol Lembongan, Tim Jalak Nusa menangkap pelaku yang bersama korban berencana berangkat ke Denpasar menggunakan fast boat,” ujar Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya, dalam pernyataan resminya, Sabtu (20/11).

Menurut Kapolsek Nusa Penida, penangkapan terduga pelaku KS berawal dari laporan Polisi Nomor: LP/B/230/XII/2025/SPKT/Polres OKU/Polda Sumatera Selatan, tertanggal 18 Desember 2025.

Laporan itu mengungkap telah terjadi dugaan kasus penculikan anak di bawah umur pada Selasa (16/12) sekitar pukul 06.00 WIB di wilayah Batu Marta Unit II Blok KL, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Baca Juga:

Ada dugaan KS melanggar Pasal 332 KUHP.

Informasi terkait keberadaan terduga pelaku KS kemudian diterima Kanit Reskrim Polsek Nusa Penida Iptu Fery Seputra dari Polres OKU pada Kamis (18/12) sekitar pukul 20.00 WITA.

Jumat (19/12) pagi kemarin pukul 07.00 WITA, tim Jalak Nusa mengungkap kasus penculikan anak di bawah umur di perairan Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tim Jalak Nusa penculikan penculikan anak Bali DPO Penculikan Anak Ogan Komering Ulu Lembongan Sumatra Selatan polsek nusa penida

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga - JPNN.com Bali

    Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

  2. Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh - JPNN.com Bali

    Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

  3. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU