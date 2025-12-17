Pekerja Papan Iklan Tewas Tersengat Listrik, Korban Terpental ke Atap Pos Satpam

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:48 WIB
Mobil ambulans membawa pekerja papan iklan Husein Agustinur, 40, asal Desa Purwasaba, Kecamatan Mandi Raja, Banjarnegara, Jawa Tengah yang tewas setelah tersengat aliran listrik di Jalan Sunset Road, Kuta, Selasa (16/12) sore pukul 17.15 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Kecelakaan kerja berujung maut terjadi di Jalan Sunset Road, tepat di depan Gereja Hillsong, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, Selasa (16/12) sore pukul 17.15 WITA.

Korban Husein Agustinur, 40, asal Desa Purwasaba, Kecamatan Mandi Raja, Banjarnegara, Jawa Tengah tewas setelah tersengat aliran listrik saat sedang melakukan survei papan reklame.

“Jenazah korban telah dievakuasi ke kamar mayat RSUP Prof Ngoerah dengan ambulans BPBD,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Rabu (17/12).

Peristiwa tragi situ bermula ketika korban Husein Agustinur bersama rekannya, Dheon Pratama, 22, tiba di lokasi untuk mengukur luas baliho guna keperluan borongan pelepasan papan iklan.

Setelah mendapat izin dari pihak terkait, korban kemudian naik ke atas tiang papan iklan.

Nahas, sesaat setelah selesai melakukan pengukuran dan hendak turun, petaka terjadi.

Menurut keterangan saksi di lokasi, ketika korban baru menginjak anak tangga ketiga dari atas, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras.

"Saksi mendengar suara ledakan (duarrr) dan melihat korban sudah terlempar lalu terjatuh di atas atap dak bangunan pos satpam," ujar saksi.

