Kisah Ajaib Pelajar SMP Selamat Setelah Terjun dari Ketinggian 70 Meter di Bali

Rabu, 17 Desember 2025 – 09:45 WIB
Tim SAR dari Basarnas Bali mengevakuasi pelajar SMP Ni Komang S yang nekat terjun dari atas Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Selasa (16/12) kemarin dengan teknik lowering, Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang pelajar SMP berinisial Ni Komang S, 13, asal Desa Belok Sidan, Petang, Badung, Bali, di Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Selasa (16/12) kemarin menyisakan kisah ajaib.

Perempuan 13 tahun yang diduga mengalami depresi setelah menjadi korban bullying di sekolah, ditemukan selamat, hanya dalam keadaan lemas di bawah jembatan setelah terjun dari ketinggian 70 meter.

Secara fisik korban hanya mengalami luka lecet pada bagian kelopak mata kanan, pipi kanan dan paha kiri.

Korban juga bisa bicara seusai mendapat perawatan tim medis Puskesmas Petang, Badung, Bali.

Meski secara fisik sehat walafit, tim medis menyarankan orang tua korban melakukan konsultasi ke psikiater untuk mengetahui kondisi anaknya.

“Pengakuan korban nekat melompat ke Jembatan Tukad Ngongkong karena malu dengan teman-temannya di sekolah.

Korban sering jadi korban bullying setelah videonya bersama pacar beredar,” ujar Ps Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti kepada awak media.

Kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini, salah satunya adalah orang tua korban.

