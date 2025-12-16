Motif Pelajar SMP Terjun dari Jembatan Setinggi 70 Meter Terkuak, Korban Bullying

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 21:24 WIB
Tim SAR dari Basarnas Bali mengevakuasi pelajar SMP Ni Komang S yang nekat terjun dari atas Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Selasa (16/12) dengan teknik lowering, Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang pelajar SMP berinisial Ni Komang S asal Desa Petang, yang dilaporkan pergi dari rumah sejak Senin (15/12) lalu menyita perhatian publik.

Pelajar 13 tahun ini dilaporkan nekat melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Selasa (16/12).

Yang ajaib dan tak masuk akal, korban ditemukan hanya dalam keadaan lemas di bawah jembatan setelah terjun dari ketinggian 70 meter.

Berdasar penelusuran, korban Ni Komang S terlihat murung sebelum nekat melakukan percobaan bunuh diri.

Korban terlihat depresi setelah video dirinya pelukan dengan sang pacar disebar rekan sekolahnya di media sosial pada Hari Raya Kuningan lalu.

Video itu pun menjadi bahan pergunjingan di sekolah.

Fakta itu dibenarkan Kapolsek Petang AKP Nyoman Arnaya kepada awak media.

Hanya saja hubungan korban dengan sang pacar telah berakhir.

Pelajar SMP di Bali dilaporkan nekat melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Selasa (16/12).
