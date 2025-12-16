Ajaib! Pelajar SMP di Bali Selamat Setelah Terjun dari Jembatan Setinggi 70 Meter

bali.jpnn.com, ACEH - Percobaan bunuh diri yang melibatkan pelajar kembali terjadi.

Seorang pelajar SMP berinisial Ni Komang S asal Desa Petang, yang dilaporkan pergi dari rumah sejak Senin (15/12) lalu nekat melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Tukad Ngongkong, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung, Bali, Selasa (16/12).

Beruntung nyawa anak baru gede (ABG) yang baru berusia 13 tahun berhasil diselamatkan.

Yang ajaib dan tak masuk akal, korban ditemukan hanya dalam keadaan lemas di bawah jembatan setelah terjun dari ketinggian 70 meter.

Kapolsek Petang AKP Nyoman Arnaya kepada awak media melaporkan orang tua korban panik lantaran anaknya tak pulang sejak Senin kemarin.

Mereka panik karena korban tak bisa dihubungi setelah ponselnya dimatikan.

Orang tua korban pun mulai melakukan pencarian sejak kemarin.

Pukul 22.00 WITA kemarin malam, orang tua Ni Komang S menerima informasi sepeda motor korban ditemukan di Jembatan Tukad Ngongkong.