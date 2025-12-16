Ibu Pembuang Bayi di Kandang Sapi Ditangkap, Terkuak dari Rekaman CCTV

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polsek Kuta Selatan bergerak cepat mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan di semak-semak belakang kandang sapi milik Ni Wayan Rabik, Senin (15/12) kemarin pukul 16.30 WITA.

Hanya berselang kurang dari empat jam sejak laporan diterima, terduga pelaku berhasil diamankan tim opsnal Polsek Kuta Selatan.

Terduga pelaku yang juga ibu si bayi, Yustina Kondo, 31, diamankan polisi di tempat tinggalnya, proyek Batako di Jalan Peninjoan, Lingkungan Menesa, Benoa.

Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi mengatakan pelaku diamankan setelah polisi mendalami rekaman CCTV di tempat kejadian perkara (TKP).

“Keberadaan pelaku terungkap setelah kami memeriksa saksi di lokasi penemuan dan kepala lingkungan setempat,” ujar Kompol I Ketut Sukadi, Selasa (16/12).

Mengingat kondisi terduga pelaku yang diduga baru saja melahirkan, aparat Polsek Kuta Selatan segera mengambil tindakan kemanusiaan.

Polisi langsung mengantar tersangka ke RS Bhayangkara guna pemeriksaan kebidanan.

“Demi penanganan yang profesional, akuntabel dan mengingat pelaku adalah seorang perempuan dan korban adalah anak-anak, penanganan penyidikan kasus ini dikoordinasikan dan dilimpahkan ke Unit PPA Polresta Denpasar,” kata Kompol I Ketut Sukadi.