Warga Kampial Geger, Bayi Laki-laki Ditemukan di Semak-semak Belakang Kandang Sapi

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Kasus pembuangan bayi kembali terjadi di Bali.

Warga Lingkungan Menesa, Desa Adat Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki, Senin (15/12) sore kemarin.

Korban ditemukan di semak-semak belakang kandang sapi milik Ni Wayan Rabik, pukul 16.30 WITA kemarin.

“Bayi yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki, berat 3.140 gram dan panjang badan 50 cm,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Selasa (16/12).

Bayi tak berdosa tersebut ditemukan pertama kali oleh Ni Wayan Rabik, 50, warga setempat, sekitar pukul 15.10 WITA.

Wayan Rabik saat itu sedang mencari makanan sapi di belakang kandangnya.

Namun, tiba-tiba saksi mendengar suara tangisan yang menyerupai suara bayi.

Karena penasaran, Rabik lantas mencari sumber suara tersebut.