ABK Asal Cianjur Jawa Barat Tewas Terpeleset di Pelabuhan Benoa Bali, Begini

bali.jpnn.com, BENOA - Nasib apes menimpa seorang anak buah kapal (ABK) atas nama Denis Muldini.

ABK KM Permata 168 asal Desa Bojong Larang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terpeleset dan jatuh di dermaga PT Intimas Surya, Jalan Ikan Tuna IV Dermaga Barat Utara, Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Selasa (16/12) dini hari.

Insiden mengerikan itu diperkirakan berlangsung pukul 03.25 WITA.

Menurut saksi Nuwanto, 27, sebelum terpeleset dan jatuh, korban minta izin untuk charge handphone miliknya.

Pada saat itu korban memegang dua ponsel di tangan.

“Korban kemudian menuju ke dermaga. Namun, tiba-tiba korban menginjak dapra (penyangga kapal dari spon) lalu terpeleset dan jatuh di sela-sela kapal dan dermaga,” kata Nuwanto kepada polisi.

Saksi segera menolong korban dengan cara memberikan selang panjang, tetapi sayang Denis Muldani tidak dapat meraih selang tersebut.

Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek KP3 Benoa.