Jukung Terbalik di Perairan Nusa Dua, Evakuasi 5 Nelayan Berlangsung Dramatis

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Musibah di perairan Bali kembali terjadi.

Sebuah jukung dilaporkan terbalik dihantam ombak di perairan Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Senin (15/12) malam.

AKibatnya lima orang awak jukung terombang-ambing di tengah laut.

Informasi yang diperoleh petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), waktu kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 18.00 WITA.

"Informasinya kami terima 30 menit setelah kejadian dari Bapak Mudita, meminta pertolongan segera," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Selasa (16/12).

Basarnas Bali segera memberangkatkan lima orang personel menuju Pelabuhan Benoa sesaat setelah mendapatkan laporan dengan menggerakkan Rigid Inflatable Boat (RIB).

"Proses evakuasi malam ini sangat beresiko, hujan deras, angin kencang dan kondisi gelombang laut tinggi," kata I Nyoman Sidakarya.

Namun, evakuasi malam hari di tengah lautan dengan keadaan menantang dan berbahaya terpaksa dilakukan, demi memperjuangkan peluang korban bisa ditemukan selamat.