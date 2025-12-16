Mayat Wanita Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng ternyata WNA Rusia

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 06:15 WIB
Tim SAR dan warga mengevakuasi jenazah WNA Rusia berinisial KK, 30, yang ditemukan di bawah gorong-gorong di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) lalu akhirnya terungkap.

Korban ternyata seorang wanita, warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial KK, berusia kurang lebih 30 tahun.

Korban KK bersama sepeda motor yang dikendarainya hanyut saat melintas di atas jembatan di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) dini hari pukul 01.00 WITA.

Jenazah korban ditemukan Minggu dini hari pada pukul 04.40 WITA ketika sungai surut, tepat di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi.

“Korban diduga kehilangan kendali saat memaksa menerobos arus deras ketika melintas di atas jembatan Jalan Krisnantara,” ujar Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

Aksi nekat itu justru berujung petaka.

Tubuh korban bersama kendaraan yang dikendarainya terseret arus dan masuk ke bawah jembatan.

“Kami telah menangani kasus ini sesuai prosedur dan telah berkoordinasi dengan pihak terkait serta konsulat WNA yang bersangkutan,” kata AKBP Arif Batubara.

