Misteri Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng Terkuak, ternyata

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) kemarin mulai menemukan titik terang.

Meski belum diketahui identitasnya, korban dipastikan berjenis kelamin perempuan dan warga negara asing (WNA).

Korban ditemukan pada pukul 04.40 WITA kemarin ketika sungai surut, tepat di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi.

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Posisinya tersangkut di diantara dinding jembatan dan sela kayu yang tersangkut di bawah jembatan tersebut.

“Dugaan sementara korban nekat menerobos banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung saat hujan deras melanda daerah itu pada Minggu pukul 01.10 WITA,” ujar Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Menurut Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, korban diduga terseret banjir dengan sebuah sepeda motor tersangkut di antara dinding jembatan dan kayu yang terbawa arus air.

Tim SAR dari Basarnas Bali dilaporkan baru berhasil mengevakuasi korban pada pukul 10.40 WITA.