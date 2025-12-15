JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Misteri Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng Terkuak, ternyata

Misteri Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng Terkuak, ternyata

Senin, 15 Desember 2025 – 09:48 WIB
Misteri Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng Terkuak, ternyata - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi WNA perempuan diduga korban tersebut banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12). Foto; ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) kemarin mulai menemukan titik terang.

Meski belum diketahui identitasnya, korban dipastikan berjenis kelamin perempuan dan warga negara asing (WNA).

Korban ditemukan pada pukul 04.40 WITA kemarin ketika sungai surut, tepat di bawah jembatan jalan menuju Canggu Pertiwi.

Baca Juga:

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Posisinya tersangkut di diantara dinding jembatan dan sela kayu yang tersangkut di bawah jembatan tersebut.

“Dugaan sementara korban nekat menerobos banjir di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung saat hujan deras melanda daerah itu pada Minggu pukul 01.10 WITA,” ujar Pejabat Sementara Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, korban diduga terseret banjir dengan sebuah sepeda motor tersangkut di antara dinding jembatan dan kayu yang terbawa arus air.

Tim SAR dari Basarnas Bali dilaporkan baru berhasil mengevakuasi korban pada pukul 10.40 WITA.

Penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) kemarin menemukan titik terang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mayat Jenazah gorong-gorong Tibubeneng kuta utara WNA perempuan WNA Perempuan basarnas bali polres badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  2. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  3. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU