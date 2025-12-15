JPNN.com

Viral Video Syur WNA di Pantai Kelingking Bikin Resah, Polisi Buru Pelaku

Senin, 15 Desember 2025 – 07:43 WIB
Ilustrasi video syur WNA di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali, viral di media sosial. Ilustrasi Foto: ANTARA/Ali Khumaini

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Krama Bali kembali dibuat heboh dengan beredarnya video syur di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Diduga warga negara asing (WNA) melakukan adegan tak senonoh di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung.

Berdasar video yang beredar, terlihat seorang perempuan berambut pirang melakukan aksi tak pantas dengan latar panorama pantai.

Ada dugaan, pengambilan gambar dilakukan di area semak-semak di tebing kawasan Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Kasus ini mendapat perhatian serius Polsek Nusa Penida.

Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya turun langsung menyelidiki kasus yang membuat heboh masyarakat tersebut.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kebenaran video yang beredar.

“Kami telah menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan guna memastikan lokasi kejadian, waktu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam video itu,” ujar AKP I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya.

viral video video syur video viral WNA Pantai Kelingking polsek nusa penida Kapolsek Nusa Penida AKP I Ketut Kesuma Jaya Perampuan Berambut Pirang

