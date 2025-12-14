Tragedi di DAM Abiansemal Badung: ABG Denpasar Tewas Terseret Air Bah

JPNN.com

Minggu, 14 Desember 2025 – 20:30 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah ABG bernama Agus Adnyana, 14, yang dilaporkan hanyut saat mandi di Sungai Dam Banjar Tegal, Desa Dauh Cani, Abiansemal, Badung, Bali, Minggu (14/12) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Hujan lebat dilaporkan kembali makan korban di Bali.

Seorang anak baru gede (ABG) bernama Agus Adnyana, dilaporkan hanyut saat mandi di Sungai Dam Banjar Tegal, Desa Dauh Cani, Abiansemal, Badung, Bali, Minggu (14/12).

Pemuda 14 tahun asal Desa Antasura, Peguyangan Kaja, Denpasar, itu tetiba terseret air bah dari hulu yang baru saja diguyur hujan saat mandi di sungai pukul 15.25 WITA.

“Pelapor melaporkan kejadian tersebut dan minta bantuan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 16.00 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (14/12) petang.

Sebelum memberangkatkan personel ke lokasi kejadian, Basarnas Bali melakukan koordinasi dengan Polsek Abiansemal untuk menggali informasi keadaan di lokasi kejadian.

Sebanyak lima personel kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian menggunakan rescue car tipe II.

Waktu tempuh hingga sampai di tempat kejadian perkara (TKP) kurang lebih satu jam lamanya.

Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan dan warga setempat, korban akhirnya ditemukan pukul 18.10 WITA.

