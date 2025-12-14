Konvoi Pelajar di Denpasar Timur Dibubarkan Polisi, Ini Kata Kompol Tomiyasa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur (Dentim) mengamankan sejumlah pelajar yang melaksanakan konvoi menggunakan sepeda motor tidak sesuai standar pabrik di Jalan WR. Supratman, Tohpati, Denpasar Timur, Sabtu (13/12) malam.

Aksi konvoi tersebut dinilai meresahkan pengguna jalan serta berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas.

Berdasar keterangan di lapangan, konvoi pelajar tersebut diperkirakan merupakan suporter salah salah satu klub futsal yang baru saat mengikuti turnamen.

Setelah pertandingan, para pelajar itu melakukan konvoi di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor yang tidak sesuai standar pabrik.

Petugas Polsek Dentim yang melaksanakan patroli segera menghentikan konvoi tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah sepeda motor tidak dilengkapi kelengkapan kendaraan sesuai ketentuan, seperti penggunaan knalpot tidak standar serta tidak terpasangnya beberapa komponen keselamatan.

Para pelajar beserta kendaraan tersebut kemudian diamankan ke Polsek Dentim untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Langkah ini diambil sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kecelakaan lalu lintas dan gangguan kamtibmas.