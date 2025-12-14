JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Heboh Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng, Evakuasi Terkendala Debit Air

Heboh Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng, Evakuasi Terkendala Debit Air

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:41 WIB
Heboh Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng, Evakuasi Terkendala Debit Air - JPNN.com Bali
Tim SAR dan warga mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan di bawah gorong-gorong di Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (14/12) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Warga Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong, Minggu (14/12) pagi.

Korban ditemukan berada di bawah gorong-gorong dan tersangkut pipa.

Belum diketahui identitas korban, baik nama maupun kewarganegaraannya, apakah warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Baca Juga:

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi penemuan jenazah korban pada pukul 08.05 WITA.

Basarnas Bali segera memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian.

"Sebanyak lima personel yang kami tugaskan melakukan evakuasi.

Baca Juga:

Menurut laporan, posisi korban berada di bawah dan tersangkut pipa," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Minggu (14/12).

Ketinggian air saat upaya evakuasi berkisar pinggang orang dewasa.

Warga Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong, Minggu (14/12) pagi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mayat Jenazah gorong-gorong kuta utara Desa Tibubeneng badung Bali basarnas bali WNA WNI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  2. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  3. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU