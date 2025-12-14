Heboh Mayat Tersangkut Gorong-Gorong di Tibubeneng, Evakuasi Terkendala Debit Air

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Warga Jalan Krisnantara, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali, dihebohkan dengan penemuan jenazah yang tersangkut di gorong-gorong, Minggu (14/12) pagi.

Korban ditemukan berada di bawah gorong-gorong dan tersangkut pipa.

Belum diketahui identitas korban, baik nama maupun kewarganegaraannya, apakah warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima informasi penemuan jenazah korban pada pukul 08.05 WITA.

Basarnas Bali segera memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian.

"Sebanyak lima personel yang kami tugaskan melakukan evakuasi.

Menurut laporan, posisi korban berada di bawah dan tersangkut pipa," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya, Minggu (14/12).

Ketinggian air saat upaya evakuasi berkisar pinggang orang dewasa.