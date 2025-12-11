Konten Dewasa Aktris Inggris Bonnie Blue Dibikin di Spanyol Bukan Bali, Hhmm

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara kembali angkat bicara terkait penangkapan aktris film dewasa asal Inggris, Bonnie Blue, 26, saat melakukan syuting di sebuah studio di Desa Pererenan, Badung, Bali, Kamis (14/12) lalu.

Menurut Kapolres Badung, penyidik punya alasan kuat tidak menjerat aktris pemilik nama asli Tia Billingger dengan UU Pornografi lantaran minim bukti.

Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, konten kreator tersebut membuat video yang tidak mengandung asusila.

Lokasi pengambilan video diketahui berada di salah satu hotel di kawasan Berawa, Kuta Utara, Badung pada Selasa (2/12).

“Memang dari hasil pendalaman pada telepon seluler yang bersangkutan ditemukan sejumlah video berisi aktivitas seksual,” ujar Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dilansir dari Antara.

Namun, Kapolres Badung mengatakan konten video itu menjadi koleksi pribadi Bonnie Blue, tidak dibuat di Bali, melainkan di Spanyol.

Oleh karena itu, kata dia, penyidik tidak bisa menjerat Bonnie Blue dengan pasal 4 UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi dan juga UU Nomor 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Polres Badung dan Imigrasi sebelumnya mengamankan 18 WNA dalam penggerebekan sebuah studio di Desa Pererenan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/12).