JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Aktris Bonnie Blue Lolos dari Jerat Pornografi, Dibidik UU Jalan & Izin Tinggal

Aktris Bonnie Blue Lolos dari Jerat Pornografi, Dibidik UU Jalan & Izin Tinggal

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:22 WIB
Aktris Bonnie Blue Lolos dari Jerat Pornografi, Dibidik UU Jalan & Izin Tinggal - JPNN.com Bali
Penyidik Polres Badung memeriksa WNA yang terjaring dalam kasus aktris film dewasa asal Inggris Bonnie Blue. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara menyatakan penyidik tidak menemukan unsur pornografi di konten aktris film dewasa Bonnie Blue, 26, yang diamankan saat melakukan syuting di sebuah studio di Desa Pererenan, Badung, Bali, Kamis (4/12) lalu.

Oleh karena itu, kata AKBP Arif Batubara, tidak ada alasan bagi penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan ditahan.

“Proses penanganan perkara terhadap warga negara asing asal Inggris Tia Billingger alias Bonnie Blue dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional,” ujar Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Meski demikian, pihaknya telah menyerahkan empat WNA termasuk Bonnie Blue kepada pihak Imigrasi karena ada dugaan pelanggaran keimigrasian.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan berdasarkan fakta hukum dan melakukan join investigation bersama dengan Imigrasi.

Berdasar penyidikan dan penyelidikan, unsur pornografi sejauh ini belum terpenuhi.

Baca Juga:

Namun, ada dugaan kuat pelanggaran UU Jalan, serta pelanggaran keimigrasian yang tetap kami dalami,” kata AKBP M. Arif Batubara.

Bonnie Blue diduga kuat menyalahgunakan izin tinggal karena menggunakan visa wisata untuk bekerja membuat konten komersial di Bali.

Aktris film dewasa asal Inggris Bonnie Blue lolos dari unsur pornografi, tetapi diduga kuat melanggar UU Jalan dan pelanggaran izin tinggal di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   aktris Film Dewasa Aktris Film Dewasa Inggris Bonnie Blue UU Pornografi UU Jalan izin tinggal imigrasi polres badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

  2. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  3. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU