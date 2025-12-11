JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pembudidaya Ganja di Jembrana Bali Ditangkap, Temuan Polisi Mengejutkan

Pembudidaya Ganja di Jembrana Bali Ditangkap, Temuan Polisi Mengejutkan

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:57 WIB
Pembudidaya Ganja di Jembrana Bali Ditangkap, Temuan Polisi Mengejutkan - JPNN.com Bali
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati (Tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus narkoba di Jembrana, Bali, Rabu (10/12). Foto: ANTARA/Gembong Ismadi.

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Aksi IKAWA, 31, menanam narkotika jenis ganja di rumahnya akhirnya berujung penjara.

IKAWA ditangkap di rumahnya di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Jembrana, Bali.

Tersangka diamankan saat mengambil paket berisi 52 biji bibit ganja di kantor pos.

Baca Juga:

Dari hasil penggeledahan lanjutan di tempat tinggalnya, polisi kembali mengamankan empat pohon ganja yang ditanam di dalam pot.

"Pelaku sudah tiga kali membeli biji ganja secara online.

Biji itu disemai dalam pot. Dari tiga kali pembelian itu, empat pohon ganja tumbuh," kata Kapolres Jembrana AKBP Ni Kadek Citra Dewi Suparwati dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, tim opsnal Satnarkoba Polres Jembrana telah memantau pergerakan pelaku sejak lama.

Pemantauan dilakukan lantaran ada informasi yang bersangkutan melakukan aktivitas terkait ganja di Jembrana.

Aksi IKAWA, 31, menaman narkotika jenis ganja di rumahnya akhirnya berujung penjara. IKAWA ditangkap di rumahnya di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ganja bibit ganja budi daya ganja narkoba Jembrana Bali polres jembrana loloan timur Kapolres Jembrana AKBP Ni Kadek Citra Dewi Suparwati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

  2. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  3. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU