Polsek Kuta Ringkus 8 Penganiaya Mahasiswa di Jalan Dewi Sri, Aksi Pelaku Sadis

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:14 WIB
Tim Opsnal Reskrim Polsek Kuta bergerak cepat menangkap delapan pelaku penganiayaan seorang mahasiswa berinisial YSBA, 23, Rabu (10/12) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Opsnal Reskrim Polsek Kuta bergerak cepat setelah menerima laporan seorang mahasiswa berinisial YSBA, 23, yang menjadi korban penganiayaan, Rabu (10/12) kemarin.

Korban dilaporkan menjadi bulan-bulanan gerombolan pemuda di Jalan Dewi Sri Nomor 23, Legian, Kuta, Badung, tepat di depan ruko Traveloka, pukul 06.30 WITA kemarin.

Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian publik setelah rekaman aksi para pelaku beredar dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat sekelompok pemuda berjumlah sekitar 15 orang menyerang korban dan temannya tanpa alasan yang jelas.

"Para pelaku tiba-tiba melakukan penganiayaan menggunakan kayu usuk dan paving block.

Korban dipukul di bagian belakang kepala tiga kali menggunakan paving block, serta bagian punggung dan tangan dengan menggunakan kayu hingga empat kali," kata Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra.

Teman korban yang berada di lokasi juga turut menjadi korban pemukulan.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lecet, tangan kiri bengkak, dan memar bagian kepala.

