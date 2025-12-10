Duh, Laporan Terlambat 3 Hari, Basarnas Sulit Lacak Kakek Hilang di Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, dilaporkan hilang sejak Sabtu (6/12) pagi.

Korban atas nama Made Yudi, 82, dilaporkan pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung pulang sejak waktu kejadian hingga Rabu (10/12).

Upaya pencarian sebenarnya telah dilakukan pihak keluarga korban, tetapi tidak membuahkan hasil.

Keluarga korban akhirnya meminta bantuan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) untuk membantu melakukan pencarian.

“Kami baru terima laporan korban hilang Rabu (10/12) sekitar pukul 10.15 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya.

Nyoman Sidakarya menyayangkan pihak keluarga baru melaporkan kejadian tersebut setelah korban menghilang tiga hari lalu.

“Pencarian menjadi lebih sulit karena korban sudah hilang beberapa hari lalu.

Kemungkinan jejak atau tanda-tanda arah pergerakannya menjadi tidak terlacak,” kata I Nyoman Sidakarya.