Pria Ambon Tewas di Bawah Beton Penyangga Kafe Pantai Balangan, OMG!

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Seorang pemuda bernama Reinart Ezra Purnama ditemukan tewas dalam kondisi tergantung, Selasa (9/12) pagi kemarin.

Pria kelahiran Ambon yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Wangon, Kota Mimika, Papua Tengah, itu ditemukan tak bernyawa di beton penyangga di bawah salah satu kafe di Pantai Balangan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Ketinggian beton penyangga kafe kurang lebih dua meter dari permukaan tanah.

Korban ditemukan meninggal dunia dengan memakai celana training warna abu-abu dan tidak memakai baju.

Kaki korban dilaporkan menyentuh pasir di bibir pantai yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasar hasil olah TKP ditemukan luka jerat di bagian leher dan air seni dari kemaluan korban.

“Minim tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media, Rabu (10/12).

Kejadian ini pertama kali diketahui sekitar pukul 08.51 WITA.