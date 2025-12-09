Bikin Mewek, Cewek Muda Tewas Terlindas Truk Crane di Bypass Jimbaran Bali

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kecelakaan maut yang mengakibatkan korban tewas kembali terjadi di Bali.

Seorang ibu muda yang disebut-sebut lagi hamil, WF, 25, dilaporkan tewas setelah dilindas truk crane DK 9381 ED yang dikemudikan FG, 21, di Simpang Jalan Bypass Ngurah Rai dan Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Senin (8/12) malam.

Korban meninggal dunia sebelum mendapat perawatan tim medis.

“Kejadian berlangsung pada pukul 23.08 WITA, tetapi baru dilaporkan ke polisi pukul 23.40 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media, Selasa (9/12) malam.

Kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Vario DK 5466 EV bergerak dari arah barat menuju timur.

Tepat di tempat kejadian perkara, korban berusaha mendahului laju truk crane yang berada di depan sebelah kiri.

Diduga kurang hati-hati saat menyalip, sepeda motor korban bersenggolan, diduga menyerempet roda belakang truk crane di sisi kiri.

Akibat serempetan tersebut, korban WF terjatuh dari sepeda motornya.