JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bikin Mewek, Cewek Muda Tewas Terlindas Truk Crane di Bypass Jimbaran Bali

Bikin Mewek, Cewek Muda Tewas Terlindas Truk Crane di Bypass Jimbaran Bali

Selasa, 09 Desember 2025 – 21:02 WIB
Bikin Mewek, Cewek Muda Tewas Terlindas Truk Crane di Bypass Jimbaran Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di di Simpang Jalan Bypass Ngurah Rai dan Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Senin (8/12) malam yang menewaskan seorang ibu muda yang dikabarkan lagi hamil. Foto: Antara

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kecelakaan maut yang mengakibatkan korban tewas kembali terjadi di Bali.

Seorang ibu muda yang disebut-sebut lagi hamil, WF, 25, dilaporkan tewas setelah dilindas truk crane DK 9381 ED yang dikemudikan FG, 21, di Simpang Jalan Bypass Ngurah Rai dan Jalan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Senin (8/12) malam.

Korban meninggal dunia sebelum mendapat perawatan tim medis.

Baca Juga:

“Kejadian berlangsung pada pukul 23.08 WITA, tetapi baru dilaporkan ke polisi pukul 23.40 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media, Selasa (9/12) malam.

Kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Vario DK 5466 EV bergerak dari arah barat menuju timur.

Tepat di tempat kejadian perkara, korban berusaha mendahului laju truk crane yang berada di depan sebelah kiri.

Baca Juga:

Diduga kurang hati-hati saat menyalip, sepeda motor korban bersenggolan, diduga menyerempet roda belakang truk crane di sisi kiri.

Akibat serempetan tersebut, korban WF terjatuh dari sepeda motornya.

Seorang ibu muda yang disebut-sebut lagi hamil, WF, 25, dilaporkan tewas setelah dilindas truk crane DK 9381 ED di Simpang Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kecelakaan cewek ibu cewek muda ibu hamil Truk Crane jalan bypass ngurah rai tabrakan Bali polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU