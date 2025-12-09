Tiga Nelayan Buleleng Hilang saat Cek Rumpon, Terungkap Mesin Jukung Rusak

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 14:52 WIB
Tiga nelayan Sumberkima, Buleleng, yakni Putu Arimbawa (31), Komang Suarsana (27) dan Komang Mangku (41) dilaporkan hilang saat melaut Senin (8/12) kemarin. Ketiga korban ditemukan selamat, Selasa (9/12) pagi dan ditemukan mendarat di perairan setempat. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa tiga nelayan Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Putu Arimbawa (31), Komang Suarsana (27) dan Komang Mangku (41) dilaporkan hilang saat melaut Senin (8/12) kemarin.

Ketiga nelayan diketahui berangkat melaut kemarin sore pukul 15.00 WITA dengan menggunakan jukung.

Mereka berencana memeriksa keberadaan rumpon di perairan Pantai Pegamatan, Desa Sumberkima, Gerokgak, Buleleng.

Namun, sampai Selasa (9/12) pagi, ketiga nelayan itu tak kunjung kembali ke darat.

Kondisi ini membuat keluarga dan sesama rekan nelayan khawatir jika terjadi sesuatu di laut.

Para nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sumber Sari berinisiatif melakukan pencarian menggunakan tujuh buah jukung, Selasa (9/12) pagi.

Namun, upaya pencarian pagi tadi tidak berhasil menemukan keberadaan korban.

Tiga nelayan Sumberkima, Buleleng, yakni Putu Arimbawa (31), Komang Suarsana (27) dan Komang Mangku (41) dilaporkan hilang saat melaut Senin (8/12) kemarin.
