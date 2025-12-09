JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ini Peran Tersangka Sindikat Penggelapan Mobil Rental yang Dibongkar Polisi Bali

Ini Peran Tersangka Sindikat Penggelapan Mobil Rental yang Dibongkar Polisi Bali

Selasa, 09 Desember 2025 – 07:40 WIB
Ini Peran Tersangka Sindikat Penggelapan Mobil Rental yang Dibongkar Polisi Bali - JPNN.com Bali
Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan lima tersangka, satu masih buron, kasus penggelapan mobil rental yang terjadi di sejumlah titik di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Foto: Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penangkapan lima tersangka sindikat penggelapan mobil rental yang beraksi di sejumlah titik di Bandara I Gusti Ngurah Rai membuka fakta baru.

Lima tersangka ternyata membagi peran selama beraksi pada kurun waktu Oktober – November 2025.

Lima pelaku ditangkap di berbagai lokasi di Bali hingga Jawa Timur, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Baca Juga:

Tiga pelaku diamankan di Bali, yakni aktor utama TSA, 23, NPOS alias RE, 47, dan AS alias MAN, 22.

Dua pelaku lagi diamankan di daerah Jawa Timur, yakni DBP alias BUD, 49, MA alias RUD, 30, dan satu lagi masih buron.

“Kasus ini terbongkar setelah anggota kami menangkap pelaku utama TSA pada 12 Oktober 2025 dini hari di daerah Kerambitan, Tabanan, Bali,” ujar Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Kombes Pol I Komang Budiartha, Senin (8/12) kemarin.

Baca Juga:

Kepada penyidik, TSA mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan membawa dua unit mobil milik korban.

Dua mobil itu, yakni merek Toyota Innova warna hitam nopol W 19XX QH dan Honda Brio dengan nopol DK 10XX FCN.

Kepada penyidik, TSA mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan membawa dua unit mobil milik korban.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   penggelapan mobil rental penipuan penggelapan mobil rental Polres Bandara Bali Bali Jawa Timur Sindikat Penggelapan Mobil Rental Penyewaan Fiktif Bandara I Gusti Ngurah Rai

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU