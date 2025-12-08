Viral Pemotor Tanpa Helm Terobos Lampu Merah & Provokasi Polisi Di Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengguna media sosial di Denpasar, Bali, dibuat heboh dengan beredarnya video dua pengendara sepeda motor yang nekat menerobos lampu merah di Simpang Pesanggaran – Benoa, Denpasar.

Berdasar rekaman yang beredar, keduanya kedapatan tidak menggunakan helm saat melintas di jalanan Kota Denpasar, Bali.

Lebih parahnya lagi, salah satu pengendara terlihat seolah menantang petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas dengan memainkan gas tepat di samping polisi.

Pelaku yang memakai kaus putih bahkan terlihat hendak menabrak polisi yang sedang bertugas di tengah jalan.

Dari rekaman video yang beredar, pemotor itu memakai mengendarai sepeda motor DK 3138 EO dan pajak motornya mati sejak Oktober 2024 lalu.

Satu lagi berboncengan, dengan pengemudi memakai helm, seperti yang dibonceng tidak memakai alat pengaman kepala dengan nomor pelat polisi DH 4733 AZ.

Rekaman video itu spontan viral dan memicu emosi warganet.

Mayoritas geram melihat kelakuan kedua pengendara.