Polres Bandara Bali Bongkar Sindikat Penggelapan Lintas Provinsi, Tangkap 5 Pelaku

Senin, 08 Desember 2025 – 17:25 WIB
Tim Opsnal Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengungkap sindikat penggelapan mobil rental yang beraksi di sejumlah titik di Bandara Bali yang melibatkan tersangka. Lima tersangka ditunjukkan ke awak media, Senin (8/12). Foto: Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil mengungkap sindikat penggelapan mobil rental yang beraksi di sejumlah titik di Bandara Bali.

Aksi para pelaku yang menggunakan modus tiket palsu dan penyewaan fiktif ini berhasil dibongkar melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan dalam kurun waktu Oktober–November 2025.

Lima pelaku ditangkap di berbagai lokasi di Bali hingga Jawa Timur, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Tiga pelaku diamankan di Bali, yakni aktor utama TSA, 23, NPOS alias RE, 47, dan AS alias MAN, 22.

Dua pelaku lagi diamankan di daerah Jawa Timur, yakni DBP alias BUD, 49, MA alias RUD, 30, dan satu lagi masih buron.

“Tiga unit mobil dan sejumlah barang bukti penting lainnya berhasil diamankan.

Total kerugian yang dialami para pemilik rental mencapai lebih dari Rp 750 juta,” ujar Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Kombes Pol I Komang Budiartha, Senin (8/12).

Menurut Kombes I Komang Budiartha, kasus ini mencuat setelah dua pemilik rental mobil, Okye Dedriyanto, 38, dan Rahmat AA, 35, melapor ke Polres Bandara Bali pada awal Oktober 2025.

