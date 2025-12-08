JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Ambon Tewas Tergantung di Kamar Indekos, Motifnya Misterius

Pria Ambon Tewas Tergantung di Kamar Indekos, Motifnya Misterius

Senin, 08 Desember 2025 – 07:32 WIB
Pria Ambon Tewas Tergantung di Kamar Indekos, Motifnya Misterius - JPNN.com Bali
Ilustrasi olah TKP kasus bunuh diri di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Minggu (7/12) kemarin. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Indekos di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Minggu (7/12) kemarin geger.

Seorang penghuni indekos berinisial FPJT, 22, ditemukan tewas tergantung menggunakan ikat pinggang yang dikaitkan di pipa pemanas air.

Belum diketahui motif korban asal Ambon, Maluku, ini mengakhiri hidupnya dengan cara tak biasa ini.

Baca Juga:

Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.

Kematian korban terungkap ketika penghuni indekos nomor empat teriak-teriak setelah terkunci dari dalam kamar.

Saksi kemudian terbangun dan mendatangi kamar indekos nomor empat.

Baca Juga:

Namun, karena pintu terkunci dari dalam, saksi menghubungi pemilik indekos Edi Busan Artha, 43, untuk membuka pintu.

Edi Busan Artha dan saksi segera mendobrak pintu kamar indekos.

Seorang penghuni indekos berinisial FPJT, 22, ditemukan tewas tergantung menggunakan ikat pinggang yang dikaitkan di pipa pemanas air.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Ambon Pria Ambon tewas gantung diri indekos seminyak kuta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

  2. Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

  3. Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU