Pria Ambon Tewas Tergantung di Kamar Indekos, Motifnya Misterius
bali.jpnn.com, KUTA - Indekos di Jalan Raya Seminyak, Kuta, Badung, Bali, Minggu (7/12) kemarin geger.
Seorang penghuni indekos berinisial FPJT, 22, ditemukan tewas tergantung menggunakan ikat pinggang yang dikaitkan di pipa pemanas air.
Belum diketahui motif korban asal Ambon, Maluku, ini mengakhiri hidupnya dengan cara tak biasa ini.
Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.
Kematian korban terungkap ketika penghuni indekos nomor empat teriak-teriak setelah terkunci dari dalam kamar.
Saksi kemudian terbangun dan mendatangi kamar indekos nomor empat.
Namun, karena pintu terkunci dari dalam, saksi menghubungi pemilik indekos Edi Busan Artha, 43, untuk membuka pintu.
Edi Busan Artha dan saksi segera mendobrak pintu kamar indekos.
