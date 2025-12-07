Polsek Kuta Operasi Ojol di Simpang Seminyak Square, Ini Sasaran Polisi

JPNN.com

Minggu, 07 Desember 2025 – 13:07 WIB
Polsek Kuta menggelar operasi khusus untuk pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Simpang Seminyak Square, Basangkasa, Kuta, Sabtu malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Polsek Kuta menggelar operasi khusus untuk pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Simpang Seminyak Square, Basangkasa, Kuta.

Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra bersama Lurah Seminyak, dengan melibatkan Babinsa, staf kelurahan, Satgas Ojol, Linmas, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Seminyak.

Operasi gabungan ini menyasar penertiban ojek online (ojol) yang tidak menggunakan aplikasi resmi dan pelanggaran atribut operasional.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menindak sebanyak 18 pengemudi yang kedapatan melanggar aturan, termasuk membuka jaket identitas dan beroperasi tanpa prosedur yang benar. Seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan di wilayah Seminyak dan sekitarnya.

“Operasi serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah hukum Polsek Kuta,” kata Kompol Agus Riwayanto.

Selain itu, Kapolsek Kuta juga memberikan imbauan kepada seluruh pengemudi ojol maupun pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi.

“Pastikan kendaraan dilengkapi dan menggunakan pelat TNKB yang sah.

