5 Fakta Penangkapan Aktris Film Dewasa Inggris Bonnie Blue di Bali
bali.jpnn.com, BADUNG - Tim gabungan Polres Badung dan Imigrasi berhasil mengamankan 18 orang warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat memproduksi konten dewasa di sebuah studio film di Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Kamis (4/12).
18 WNA itu, tiga dari Inggris, yakni BB alias Bonnie Blue, 26, LAJ, 20 dan INL, 27.
15 WNA Australia yang diamankan, yakni JM, 24; MT, 27; BS, 27; MP, 40; PR, 37; TL, 25; BL, 26; TR, 25; AAG, 20; BS, 19; KM, 22; MM, 21; CC, 19; KR, 24, dan JJTW 29.
Bonnie Blue sendiri dikenal sebagai sebagai aktris film dewasa asal Inggris sekaligus konten kreator.
Berikut lima fakta penangkapan Bonnie Blue di Bali.
1. Profil Bonnie Blue
Nama Asli: Tia Emma Billinger
Nama Panggung Bonnie Blue
Kewarganegaraan/Etnis: Inggris (British)
