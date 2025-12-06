JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pembobol Rumah Kosong di Denpasar Tertangkap, Korban Rugi Besar

Pembobol Rumah Kosong di Denpasar Tertangkap, Korban Rugi Besar

Sabtu, 06 Desember 2025 – 20:33 WIB
Pembobol Rumah Kosong di Denpasar Tertangkap, Korban Rugi Besar - JPNN.com Bali
Pelaku berinisial I MRAIP, 21, warga Denpasar Utara, berhasil diamankan polisi setelah terlibat pencurian di rumah korban. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar rumah korban Ni Gusti Ayu Suasih, 45, warga Jalan Siulan Gang Sekar Buana No. 44, Banjar Buaji, Desa Penatih Dangin Puri, Denpasar.

Seorang pelaku berinisial I MRAIP, 21, warga Denpasar Utara, berhasil diamankan polisi setelah terlibat pencurian di rumah korban.

“Aksi pencurian ini terjadi pada Selasa, 26 Agustus 2025, sekitar pukul 11.30 WITA, tetapi baru dilaporkan oleh korban pada 24 November 2025,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.

Baca Juga:

Kasus curat yang menimpa korban bermula ketika dirinya berangkat bekerja di Puskesmas Denpasar Timur II pada Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 08.00 WITA.

Sebelum berangkat, korban memastikan semua akses masuk rumah telah terkunci, termasuk pintu teras, pintu dapur, dan pintu pagar.

Pada pukul 11.30 WITA, korban pulang ke rumah dan menemukan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga:

Teralis yang terpasang di jendela kamar dalam keadaan terlepas.

Korban segera membuka lemari pakaian dan memeriksa laci.

Seorang pelaku berinisial I MRAIP, 21, warga Denpasar Utara, berhasil diamankan polisi setelah terlibat pencurian di rumah korban.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   curat kasus curat pembobolan rumah kosong Denpasar Bali polsek denpasar timur rumah kosong

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat

  2. Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United - JPNN.com Bali

    Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

  3. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU