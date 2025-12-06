Aktris Film Dewasa Inggris Bonnie Blue Ditangkap di Bali, Aksinya Kontroversial

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung dan Imigrasi dilaporkan menggerebek studio film di Desa Pererenan, Mengwi, Badung, Kamis (4/12).

Studio itu digerebek tim gabungan karena diduga digunakan untuk membikin konten pornografi alias dewasa.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi dan imigrasi mengamankan 18 orang warga negara asing (WNA).

Yang mengejutkan, salah satu yang diamankan adalah seorang perempuan terkenal, aktris film dewasa asal Inggris berinisial BB alias Bonnie Blue, 26.

“Salah satu yang diamankan adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai konten kreator,” ujar Kapolres Badung AKBP M Arif Batubara kepada awak media kemarin (5/12).

Di Inggris, Bonnie Blue yang memiliki nama asli Tia Billinger, bukan hanya dikenal sebagai aktris film dewasa, tetapi juga model Onlyfans.

Bonnie Blue dikenal karena konten dan klaim kontroversialnya, seperti berupaya memecahkan rekor dunia untuk jumlah pasangan seksual dalam satu hari.

Ia pernah membuat pengakuan kontroversial berhubungan dengan 1.057 pria.