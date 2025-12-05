JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Lagi, Mobil Travel Rombongan Turis China Terguling di Bali, Begini Kronologinya

Lagi, Mobil Travel Rombongan Turis China Terguling di Bali, Begini Kronologinya

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:59 WIB
Lagi, Mobil Travel Rombongan Turis China Terguling di Bali, Begini Kronologinya - JPNN.com Bali
Mobil travel Isuzu DK 7728 GA yang mengangkut 13 turis China terbalik di Tol Bali Mandara, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Jumat (5/12) pagi pukul 08.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan travel pengangkut wisatawan mancanegara (wisman) asal China kembali terulang di Bali.

Mobil travel Isuzu DK 7728 GA yang mengangkut 13 turis China terbalik di Tol Bali Mandara, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Jumat (5/12) pagi pukul 08.30 WITA.

Akibat kejadian ini, pengemudi travel berinisial ML, guide dan 13 orang turis China mengalami luka.

Baca Juga:

“Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir travel (ML) mengantuk,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Jumat (5/12).

Kecelakaan bermula ketika travel Isuzu DK 7728 GA yang dikemudikan ML bergerak dari arah selatan ke utara di lajur paling kanan alias lajur cepat.

Mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi.

Baca Juga:

Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), laju mobil travel mendadak oleng ke kanan lalu menabrak tiang lampu di pinggir jalan.

Insiden yang berlangsung cepat itu menyebabkan mobil travel terguling.

Mobil travel Isuzu DK 7728 GA yang mengangkut 13 turis China terbalik di Tol Bali Mandara, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Jumat pagi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mobil travel turis china China wisman Bali Rombongan Turis Tol Bali Mandara kecelakaan polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United - JPNN.com Bali

    Maouri Jaga Fisik Selama Libur Kompetisi, Latihan Mandiri di TC Bali United

  2. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  3. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU