Lagi, Mobil Travel Rombongan Turis China Terguling di Bali, Begini Kronologinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan travel pengangkut wisatawan mancanegara (wisman) asal China kembali terulang di Bali.

Mobil travel Isuzu DK 7728 GA yang mengangkut 13 turis China terbalik di Tol Bali Mandara, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Jumat (5/12) pagi pukul 08.30 WITA.

Akibat kejadian ini, pengemudi travel berinisial ML, guide dan 13 orang turis China mengalami luka.

“Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir travel (ML) mengantuk,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Jumat (5/12).

Kecelakaan bermula ketika travel Isuzu DK 7728 GA yang dikemudikan ML bergerak dari arah selatan ke utara di lajur paling kanan alias lajur cepat.

Mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi.

Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), laju mobil travel mendadak oleng ke kanan lalu menabrak tiang lampu di pinggir jalan.

Insiden yang berlangsung cepat itu menyebabkan mobil travel terguling.