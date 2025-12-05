Cewek 18 Tahun Terbawa Arus saat Surfing, Tersangkut di Tebing Pantai Geger

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:10 WIB
Cewek 18 tahun Ayu Sherina kedinginan seusai diselamatkan tim SAR di bawah tebing Pantai Geger seusai bermain surfing, kemarin (4/12) petang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Nasib apes menimpa seorang wisatawan Ayu Sherina, 18, saat bermain surfing di Pantai Geger, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (4/12) sore.

Korban terbawa arus hingga terbawa ke pinggir bawah tebing bebatuan Pantai Geger saat bermain surfing pukul 17.00 WITA.

Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah bala bantuan datang dari petugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali).

“Pada saat itu kondisi cuaca hujan ringan dan arus mengarah ke barat,” kata Koordinator Lapangan Kadek Nurjana, Jumat (5/12) pagi.

Menurut Kadek Nurjaya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan permintaan evakuasi pada pukul 19.35 WITA.

Petugas segera memberangkatkan lima personel untuk menuju lokasi kejadian.

Setiba di lokasi, dilakukan persiapan pencarian bersama unsur SAR lainnya.

Pada pukul 20.40 WITA, tim SAR melakukan penyisiran ke arah selatan dari lokasi.

