Nelayan Buleleng yang Hilang di Sumberkima Berhasil Ditemukan, Ini Pengakuannya

bali.jpnn.com, BULELENG - Upaya pencarian nelayan Buleleng yang dilaporkan hilang saat melaut di seputaran Perairan Sumberkima, Desa Mandarsari, Kecamatan Gerokgak, Rabu (3/12/2025) kemarin membuahkan hasil.

Nelayan atas nama Muhammad Taiyeb, 63, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Kamis (4/12) setelah tim SAR berjibaku sejak pagi hingga sore.

Korban Muhammad Taiyeb dan jukungnya ditemukan bersandar di Teluk Terima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Kamis sore.

Terungkap korban tidak bisa pulang Rabu kemarin karena mengalami kendala mesin yang rusak saat mencari ikan.

Menurut Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Donny Indrawan, korban diketahui berangkat Rabu (3/12) sore pukul 16.30 WITA untuk mencari ikan ke laut.

“Namun, pada pukul 18.00 WITA, mesin jukungnya mengalami kendala. Mesin jukung mendadak rusak,” ujar Donny Indrawan, Kamis (4/12) sore.

Korban lalu mengarahkan jukungnya ke barat menuju perairan Teluk Kima.

Versi korban, kata Donny Indrawan, kondisi perairan saat itu terlalu berisiko dengan kondisi mesin jukung yang rusak.