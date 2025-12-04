JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Nelayan Buleleng yang Hilang di Sumberkima Berhasil Ditemukan, Ini Pengakuannya

Nelayan Buleleng yang Hilang di Sumberkima Berhasil Ditemukan, Ini Pengakuannya

Kamis, 04 Desember 2025 – 22:53 WIB
Nelayan Buleleng yang Hilang di Sumberkima Berhasil Ditemukan, Ini Pengakuannya - JPNN.com Bali
Tim SAR saat berjibaku mencari nelayan Buleleng yang dilaporkan hilang di perairan Sumberkima. Korban dilaporkan telah ditemukan dalam kondisi selamat, Kamis (4/12) sore. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Upaya pencarian nelayan Buleleng yang dilaporkan hilang saat melaut di seputaran Perairan Sumberkima, Desa Mandarsari, Kecamatan Gerokgak, Rabu (3/12/2025) kemarin membuahkan hasil.

Nelayan atas nama Muhammad Taiyeb, 63, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Kamis (4/12) setelah tim SAR berjibaku sejak pagi hingga sore.

Korban Muhammad Taiyeb dan jukungnya ditemukan bersandar di Teluk Terima, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Kamis sore.

Baca Juga:

Terungkap korban tidak bisa pulang Rabu kemarin karena mengalami kendala mesin yang rusak saat mencari ikan.

Menurut Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Donny Indrawan, korban diketahui berangkat Rabu (3/12) sore pukul 16.30 WITA untuk mencari ikan ke laut.

“Namun, pada pukul 18.00 WITA, mesin jukungnya mengalami kendala. Mesin jukung mendadak rusak,” ujar Donny Indrawan, Kamis (4/12) sore.

Baca Juga:

Korban lalu mengarahkan jukungnya ke barat menuju perairan Teluk Kima.

Versi korban, kata Donny Indrawan, kondisi perairan saat itu terlalu berisiko dengan kondisi mesin jukung yang rusak.

Nelayan atas nama Muhammad Taiyeb, 63, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, Kamis (4/12) setelah tim SAR berjibaku sejak pagi hingga sore.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   nelayan Buleleng nelayan buleleng tim SAR perairan sumberkima Pos SAR Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  2. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  3. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU