JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Identitas Mayat Cewek Misterius di Pantai Kuta Terungkap, Asal Bandung, Kenal?

Identitas Mayat Cewek Misterius di Pantai Kuta Terungkap, Asal Bandung, Kenal?

Kamis, 04 Desember 2025 – 21:29 WIB
Identitas Mayat Cewek Misterius di Pantai Kuta Terungkap, Asal Bandung, Kenal? - JPNN.com Bali
Tim Ident Polresta Denpasar mengidentifikasi mayat cewek tanpa identitas yang ditemukan di Pantai Kuta, Selasa (2/12) lalu. Korban ternyata asal Bandung bernama Rizka Venita Sevtiani. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teki cewek misterius yang ditemukan tewas di Pantai Kuta, tepat di depan Hotel Windam Garden, Selasa (2/12) lalu akhirnya terungkap.

Berdasar hasil identifikasi tim Ident Polresta Denpasar, korban ternyata bernama Rizka Venita Sevtiani.

Korban diketahui kelahiran Bandung pada 12 September 1999 silam.

Baca Juga:

Alamatnya diketahui di Kampung Cionjang RT/RW 004/009, Desa Wangusari, Kecamatan Sidangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

“Identitas itu diketahui dari hasil sidik jari mayat korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Kamis (4/12).

Mayat korban ditemukan peselancar asing mengapung di perairan depan Hotel Windam Garden, Kuta, Badung, sekitar pukul 13.15 WITA.

Baca Juga:

Korban ditemukan memakai gaun tanpa lengan menutupi setinggi paha berwarna hitam, tidak bermotif dan memakai celana pendek warna hitam.

Di bagian telinga kanan dan kiri korban terdapat dua buah anting berbentuk oval berwarna putih, sementara di leher ada kalung warna putih berisi liontin berbentuk hati.

Berdasar hasil identifikasi tim Ident Polresta Denpasar, korban ternyata bernama Rizka Venita Sevtiani. Korban diketahui kelahiran Bandung 12 September 1999
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   cewek cewek misterius Identitas Mayat Cewek pantai kuta Hotel Windam Garden polresta denpasar Bandung Tim Identifikasi RSUP Prof Ngoerah Peselancar Asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Kala Johnny Jansen Masygul Tiga Pemain Muda Bali United Absen Kontra Borneo FC

  2. Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Libur 10 Hari Seusai Bungkam Borneo FC, Ada Tanggung Jawab

  3. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU