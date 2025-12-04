Identitas Mayat Cewek Misterius di Pantai Kuta Terungkap, Asal Bandung, Kenal?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Teka-teki cewek misterius yang ditemukan tewas di Pantai Kuta, tepat di depan Hotel Windam Garden, Selasa (2/12) lalu akhirnya terungkap.

Berdasar hasil identifikasi tim Ident Polresta Denpasar, korban ternyata bernama Rizka Venita Sevtiani.

Korban diketahui kelahiran Bandung pada 12 September 1999 silam.

Alamatnya diketahui di Kampung Cionjang RT/RW 004/009, Desa Wangusari, Kecamatan Sidangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

“Identitas itu diketahui dari hasil sidik jari mayat korban,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Kamis (4/12).

Mayat korban ditemukan peselancar asing mengapung di perairan depan Hotel Windam Garden, Kuta, Badung, sekitar pukul 13.15 WITA.

Korban ditemukan memakai gaun tanpa lengan menutupi setinggi paha berwarna hitam, tidak bermotif dan memakai celana pendek warna hitam.

Di bagian telinga kanan dan kiri korban terdapat dua buah anting berbentuk oval berwarna putih, sementara di leher ada kalung warna putih berisi liontin berbentuk hati.