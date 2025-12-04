Nelayan Buleleng Hilang di Perairan Sumberkima, Keluarga Panik, Tim SAR Bergerak

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:06 WIB
Tim SAR gabungan dikerahkan Kamis (4/12) untuk mencari nelayan Buleleng Muhammad Tayeb yang dilaporkan hilang di perairan Sumberkima, Gerokgak, sejak kemarin (3/12). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang nelayan Buleleng dilaporkan hilang saat melaut di seputaran Perairan Sumberkima, Desa Mandarsari, Kecamatan Gerokgak, Rabu (3/12/2025).

Sampai dengan saat ini, nelayan atas nama Muhammad Taiyeb, 63 belum kembali, dan membuat panik pihak keluarga.

Mereka pun melaporkan hal tersebut untuk meminta bantuan tim SAR untuk melakukan pencarian.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) yang menerima informasi Kamis (4/12) pagi segera merespons.

Basarnas Bali memberangkatkan personel dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng untuk membantu melakukan pencarian.

"Setelah diterima laporan, enam orang diberangkatkan dan kami juga berkoordinasi dengan Polsek Gerokgak, BPBD Buleleng," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Kamis (4/12).

Perjalanan menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 35 menit.

Kondisi di lokasi cuaca cerah berawan, dengan jarak pandang 19,7 Km.

