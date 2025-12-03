JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kronologi Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala, Amor Ring Acintya

Kronologi Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala, Amor Ring Acintya

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:53 WIB
Kronologi Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala, Amor Ring Acintya - JPNN.com Bali
Warga dan tim SAR melakukan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Abiansemal, Badung, Bali, Rabu (3/12). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Nasib apes menimpa seorang pemandu wisata di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, Rabu (3/12) sore pukul 15.00 WITA.

Seorang pemandu wisata wisata IBNS, 51, meninggal dunia setelah tertimpa pohon pala yang tumbang di tempat kejadian perkara (TKP).

Seorang pemandu wisata lainnya berinisial INR mengalami luka serius dan patah tulang.

Baca Juga:

Musibah tersebut terjadi saat kawasan Badung utara diguyur hujan lebat disertai angin kencang.

Kejadian bermula ketika kedua korban, IBNS dan INR berteduh di Bale Gong di area Objek Wisata Sangeh bersama dua orang temannya.

Karena hujan semakin deras, dua orang teman korban memilih untuk berpindah tempat ke area parkir.

Baca Juga:

"Tidak berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang," kata Pejabat Sementara Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Tak lama setelah pohon tumbang, korban INR yang mengalami patah tulang berlari ke arah parkir dan memberitahukan kepada para saksi bahwa dirinya tertimpa ranting pohon yang tumbang.

Seorang pemandu wisata wisata IBNS, 51, meninggal dunia setelah tertimpa pohon pala yang tumbang di Objek Wisata Sangeh, Badung, Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemandu wisata objek wisata sangeh Pohon Pala tewas hujan hujan lebat angin kencang polres badung RSUD Mangusada pohon tumbang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  2. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  3. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU