Kronologi Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala, Amor Ring Acintya

bali.jpnn.com, BADUNG - Nasib apes menimpa seorang pemandu wisata di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, Rabu (3/12) sore pukul 15.00 WITA.

Seorang pemandu wisata wisata IBNS, 51, meninggal dunia setelah tertimpa pohon pala yang tumbang di tempat kejadian perkara (TKP).

Seorang pemandu wisata lainnya berinisial INR mengalami luka serius dan patah tulang.

Musibah tersebut terjadi saat kawasan Badung utara diguyur hujan lebat disertai angin kencang.

Kejadian bermula ketika kedua korban, IBNS dan INR berteduh di Bale Gong di area Objek Wisata Sangeh bersama dua orang temannya.

Karena hujan semakin deras, dua orang teman korban memilih untuk berpindah tempat ke area parkir.

"Tidak berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang," kata Pejabat Sementara Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Tak lama setelah pohon tumbang, korban INR yang mengalami patah tulang berlari ke arah parkir dan memberitahukan kepada para saksi bahwa dirinya tertimpa ranting pohon yang tumbang.