JPNN.com Bali Kriminal Petaka Hujan Angin di Bali! Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala

Petaka Hujan Angin di Bali! Pemandu Wisata Sangeh Tewas Tertimpa Pohon Pala

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:32 WIB
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Abiansemal, Badung, Bali, Rabu (3/12). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Bali, Rabu (3/12) sore mendatangkan petaka.

Dua orang pemandu wisata tertimpa pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, Rabu sore pukul 15.00 WITA.

Satu orang pemandu wisata berinisial IBNS, 51, meninggal dunia akibat insiden tersebut, sementara INR mengalami luka serius dan patah tulang.

INR diketahui bukan hanya pemandu wisata di Sangeh, tetapi juga bertindak sebagai pengelola.

"Telah terjadi bencana alam berupa pohon pala tumbang Rabu, 3 Desember 2025 pukul 15.00 WITA.

Lokasi kejadian berada di Objek Wisata Sangeh, tepatnya di Pura Bukit Sari,” ujar Pejabat Sementara Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Menurut keterangan saksi yang dikumpulkan pihak kepolisian, pohon pala berukuran besar tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang melanda Badung utara.

Kejadian tersebut pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan BPBD Badung, Damkar dan pihak PLN.

