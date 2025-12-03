Heboh Orok Bayi Membusuk Dalam Tas Dikerumuni Lalat, Tebar Bau Busuk

bali.jpnn.com, KUTA - Kasus pembuangan orok kembali membuat heboh Bali.

Sesosok orok bayi ditemukan warga Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Senin (1/12) malam lalu.

Penemuan orok tepat di gang Pesraman V Nomor 5, Kedonganan, bersebelahan dengan bangunan koperasi.

Orok itu ditemukan warga setempat dalam kondisi meninggal dunia di dalam tas warna biru bertuliskan Indomaret.

Kondisinya cukup mengenaskan, dikerubuti lalat dan menebarkan bau busuk.

Janin manusia itu nyaris jadi santapan anjing yang berkeliaran di tempat kejadian perkara (TKP).

Penemuan orok bermula ketika saksi Claudia, 21, pulang dari sembahyang, Senin malam pukul 20.30 WITA.

Saat hendak menuju rumah, saksi melihat seekor anjing menggigit tas warna biru bertuliskan Indomaret.