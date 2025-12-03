Heboh Penemuan Mayat Cewek di Pantai Kuta, Berawal dari Lambaian Peselancar

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 06:37 WIB
Mayat korban ditemukan peselancar asing mengapung di perairan depan Hotel Windam Garden, Kuta, Badung, sekitar pukul 13.15 WITA, Selasa (2/12) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga dan wisatawan Pantai Kuta, Badung, Bali dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas, Selasa (2/12) kemarin.

Mayat korban ditemukan peselancar asing mengapung di perairan depan Hotel Windam Garden, Kuta, Badung, sekitar pukul 13.15 WITA.

Korban ditemukan memakai gaun tanpa lengan menutupi setinggi paha berwarna hitam, tidak bermotif dan memakai celana pendek warna hitam.

Di bagian telinga kanan dan kiri korban terdapat dua buah anting berbentuk oval berwarna putih, sementara di leher ada kalung warna putih berisi liontin berbentuk hati.

“Untuk identitas belum tahu, masih penyelidikan.

Dugaan sementara korban kecelakaan laut,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi kepada awak media.

Penemuan mayat korban berawal ketika anggota Balawista Pantai Kuta, I Made Mardika, 30, dan I Made Mardiasa, 38, awalnya mengira objek yang mengapung di tengah ombak adalah sampah kayu.

Namun, kecurigaan muncul setelah seorang peselancar asing di lokasi tersebut melambaikan tangan seperti meminta bantuan.

