Warga Jimbaran Geruduk Polsek Kutsel, Tuntut Pembebasan Korban, Kelar Setelah Mediasi

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:59 WIB
Kapolresta Denpasar Kombes Iqbal Simatupang menerima peserta aksi solidaritas warga Jimbaran di Mapolsek Kuta Selatan, Selasa (2/12). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Warga Jimbaran menggelar aksi solidaritas terkait kasus pengeroyokan di Perumahan Puri Gading, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Ribuan warga menggelar aksi di depan Mapolsek Kuta Selatan (Kutsel) yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kelurahan Benoa, Badung, Selasa (2/12) siang.

Aksi solidaritas ini dipimpin oleh tokoh masyarakat Jimbaran Dr. I Made Sudira selaku koordinator lapangan.

Kehadiran massa ini bertujuan memberikan dukungan moral kepada dua warga lokal Jimbaran kabarnya ditahan di Polsek Kuta Selatan (Kutsel).

Padahal, warga Jimbaran itu adalah korban pemukulan dalam peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Puri Gading, Jimbaran, Sabtu 29 November 2025, yang melibatkan warga pendatang.

Aksi warga itu diterima Kapolresta Denpasar Kombes Muhammad Iqbal Simatupang didampingi Kapolsek Kuta Selatan Kompol I Komang Agus Dharmayana.

Hadir dalam aksi itu Bendesa Adat Jimbaran AA Made Rai Dirga Arsana Putra, anggota DPRD Badung I Made Sudira dan I Made Tomy Martana Putra.

Dalam aksi tersebut, warga menegaskan bahwa masyarakat Jimbaran tidak menolak pendatang, tetapi berharap seluruh penduduk pendatang dapat menghormati adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di Bali.

