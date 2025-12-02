Tragedi Maut di Goa Gong Bali, Truk Tangki Tabrak Pemotor, Tiga Tewas

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 18:52 WIB
Ilustrasi truk tangki dengan nomor polisi DK 8286 IQZ yang dikemudikan TB melindasi pengendara sepeda motor DK 2750 IS, Selasa (2/12) siang pukul 12.15 WITA di Jalan Goa Gong, Desa Ungasan, Kuta Selatan. Foto: Antara

bali.jpnn.com, UNGASAN - Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Goa Gong, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, tepatnya di depan Warung Bakso Genze, Simpang Gang Buahan.

Truk tangki dengan nomor polisi DK 8286 IQZ yang dikemudikan TB melindas pengendara sepeda motor DK 2750 IS, Selasa (2/12) siang pukul 12.15 WITA.

Tabrakan itu menyebabkan pengemudi motor berinisial PH dan dua anak laki-laki yang dibonceng, RM, pelajar SMP dan NMH, pelajar TK, tewas mengenaskan.

“Anggota kami masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini, mohon bersabar,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Selasa (2/12).

Kecelakaan bermula saat truk tangki Isuzu DK 8286 IQZ yang dikemudikan TB, bergerak dari arah Jimbaran menuju Desa Ungasan melalui Jalan Goa Gong.

Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut didahului oleh sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh PH dari arah belakang sisi kanan.

Apes, tiba-tiba pengendara motor tersebut berhenti, lalu terjatuh setelah sepeda motor yang dikendarai PH terpeleset di tempat kejadian perkara (TKP).

Jatuhnya korban diduga karena ada mobil Ford yang dikemudikan IWBD, hendak keluar dari Gang Buahan, tepat di depan truk tangki.

