JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bule Prancis Ditangkap di Canggu, Sita Kokain hingga Ganja Cair, Geledah Vila TSK

Bule Prancis Ditangkap di Canggu, Sita Kokain hingga Ganja Cair, Geledah Vila TSK

Senin, 01 Desember 2025 – 17:06 WIB
Bule Prancis Ditangkap di Canggu, Sita Kokain hingga Ganja Cair, Geledah Vila TSK - JPNN.com Bali
Kapolres Badung AKBP Arif Batubara membeberkan penangkapan WNA asal Prancis berinisial Q.A.A.S, 35, yang diamankan di Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, beberapa hari lalu di Mapolres Badung, Senin (1/12). Foto: Instagram @polres_badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung akhirnya buka suara terkait penangkapan warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial Q.A.A.S, 35, yang diamankan di Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, beberapa hari lalu.

Berdasar hasil pemeriksaan sementara, tersangka ternyata seorang pengedar narkoba jenis kokain dan ganja cair di wilayah Badung.

Pada saat diamankan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan empat Pod vape berisi cairan ganja seberat 1,54 gram, cairan ganja 4,23 gram, satu paket kokain 4,97 gram dan ganja kering 1,93 gram.

Baca Juga:

Polisi kemudian melakukan pengembangan di sebuah vila di Mengwi, yang menjadi tempat tinggal tersangka Q.A.A.S.                                                                    

“Petugas melakukan pemeriksaan ke Villa The Jineng Bali di Desa Cemagi, Mengwi, tempat WNA itu menginap,” ujar Kapolres Badung AKBP Muhammad Arif Batubara, Senin (1/12).

Menurut AKBP Arif Batubara, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di vila tersebut ditemukan sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

Di antaranya adalah 147 Pod Vape kosong.

Petugas juga menemukan sejumlah perlengkapan untuk memproduksi cairan narkotika jenis THC atau ganja cair.

Polres Badung buka suara terkait penangkapan WNA asal Prancis berinisial Q.A.A.S, 35, yang diamankan di Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, beberapa hari lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Prancis bule prancis narkoba kokain ganja cair Canggu polres badung vila

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

  2. Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Down: Borneo FC Bukan Tim Sempurna, Sentil Taktik Bali United

  3. Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas, Bongkar Strategi Bali United Bungkam Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU